Ender Lilies: Metroidvania im Zeichentrick-Look hat Release-Datum

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Metroidvania Ender Lilies - Quietus of the Knights (in der Viertelstunde) befindet sich seit Januar 2021 im Early Access. Nun ist bekannt geworden, wann die Vollversion des düster-melancholischen Titels erscheint: Ab dem 22. Juni 2021 könnt ihr auf PC und Switch neue Areale erkunden und das Ende der Story erleben. Ein paar Wochen später, am 6. Juli, startet Ender Lilies dann auch auf PS4 und PS5. Ein Release-Termin für die Microsoft-Konsolen steht noch aus. Im Early Access schlägt der Titel mit 19,99 Euro zu Buche, die Vollversion soll 24,99 Euro kosten.

Ender Lilies fällt optisch durch den handgezeichneten Look auf und führt euch durch eine sterbende Dark-Fantasy-Welt. Eure Spielfigur Lily kämpft nicht selbst, sondern nutzt Geister für Angriffe. Um neue Geister zu erhalten, läutert ihr die Seelen euer Gegner und erhaltet so Einblick in deren Vergangenheit. In Verbindung mit dem Soundtrack der Gruppe Mili setzt Ender Lilies dabei auf eine melancholische Atmosphäre.

In der Early-Access-Phase fügten Entwickler Live Wire und Adglobe keine weiteren Inhalte hinzu, sondern fokussierten sich auf die Verbesserung der Balance, der Steuerung und des Komforts basierend auf Spieler-Feedback.