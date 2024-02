Ender Magnolia: Fortsetzung des Metroidvanias Ender Lilies angekündigt

Switch

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Zuge der jüngsten Nintendo Direct wurde ein Sequel zu Ender Lilies - Quietus of the Knights (im Test) angekündigt. Das Metroidvania setzte auf gezeichnete Grafik im Anime-Stil und eine melancholische Atmosphäre, die durch den Soundtrack der japanischen Gruppe Mili noch unterstrichen wurde. Ebenso gehörten die knackigen Bosse zu den Highlights des Spiels, deren geläuterte Geister der Protagonistin Lily fortan zur Seite standen, die ihr spielerisch wie Waffen einsetzen konntet.

Der zweite Teil Ender Magnolia - Bloom in the Mist spielt nun im selben Universum, aber in einem anderen Königreich, das künstliche Menschen schuf, was aber nach hinten losging. Als Hauptfigur Lilac verbündet ihr euch anfangs notgedrungen mit einem dieser Hommunculi, die das Königreich in den Ruin getrieben haben. Und wie im Vorgänger werden sich euch weitere der Kreaturen anschließen, wenn ihr sie besiegt.

Als Release-Plattform wurde im Zuge der Nintendo-Veranstaltung natürlich zunächst nur die Switch bestätigt – der Vorgänger erschien indes zuerst in einer Early-Access-Fassung auf Steam. Ender Magnolia - Bloom in the Mist soll noch im Laufe des Jahres 2024 erscheinen.