Ender Lilies: Nun auch für Playstation erhältlich

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Auf PC, Nintendo Switch und Xbox One sowie Xbox Series X|S konntet ihr bereits im Metroidvania Ender Lilies - Quietus of the Knights (im Test, Note 8.0) ausziehen, um als Heldin Lily die in Monster verwandelten Bewohner eines untergegangenen Reiches zu erlösen. Auf Playstation hatte sich der Release jedoch wegen technischer Probleme verzögert.

Nun veröffentlichte Publisher Binary Haze und Entwickler Live Wire das 2D-Action-Adventure auf für PS4. Eine dedizierte PS5-Fassung gibt es nicht, der Titel ist aber über die Abwärtskompatibilität der Konsole auch auf PS5 spielbar. In Ender Lilies sammelt und verbessert ihr Geister, die ihr wie Skills auf drei Angriffs-Tasten legt, damit sie für die Heldin gegen ihre Feinde Kämpfen. Das Metroidvania zeichnet sich durch einen ansehnlichen Zeichentrick-Look und die düster-melancholische Stimmung aus, zu der auch der Soundtrack der japanischen Indie-Gruppe Mili entscheidend beiträgt.