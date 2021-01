Ender Lilies - Quietus of the Knights: Metroidvania-Märchen startet am 21. Januar in den Early Access

PC Switch XOne PS4

Am 21. Januar startet das düstere Metroidvania-Märchen Ender Lilies - Quietus of the Knights des japanischen Herausgebers Binary Haze Interactive in den Steam Early Access. Für die Entwicklung zeichnen sich Live Wire, Adglobe Tokyo und Adglobe Montreal Studio verantwortlich. Versionen für Switch, Xbox und PlayStation werden im zweiten Quartal 2021 folgen. Im Early Access werden zunächst drei von später mindestens acht Bereichen der Launch-Version bereitstehen.

In Ender Lilies - Quietus of the Knights führt ihr die Priesterin Lily durch gewundene Höhlen, Unterwasserlandschaften, Wälder glühender Bäume und andere Landschaften, die von einem Regen verwüstet wurden, der Menschen in Untote verwandelt. Jedes Biom ist wunderschön und in einem düsteren japanischen Fantasiestil illustriert. Ihr müsst herausfordernde und grässliche Bosse besiegen und reinwaschen, um sie danach als ausrüstbare Gefährten zu rekrutieren. Außerdem kombiniert ihr die Seelen der Gefallenen, um einen ätherischen Leibwächter-Trupp zu bilden, dessen Angriffe von mächtigen Axtschlägen bis zu lange Distanzen übergreifenden Bogenschüssen reichen.

Bereits ab 14 Januar um 17 Uhr bekommt ihr erste Gameplay-Impressionen auf dem Youtube-Kanal VampiroGaming von GG-User Vampiro. Ein Spiele-Check folgt kommende Woche in der zweiten Wochenhälfte, vermutlich bereits am 20. Januar um 16 Uhr. Als Appetizer könnt ihr euch den aktuellen Trailer direkt unter dieser News anschauen.