Halo-Serie: Multiplayer-Server der Xbox 360 werden im Dezember 21 abgeschaltet

Microsoft wird die Mehrspieler-Server der Halo-Serie für die Xbox 360 im Dezember 2021 abschalten. Das teilte 343 Industries über seine Website mit. Die Aufrechterhaltung der Online-Services nehme Ressourcen in Anspruch, die das Team lieber in Halo Infinite und die Master Chief Collection stecken möchte, so die Begründung.

Halo 4 war das letzte originär für die Xbox 360 entwickelte Spiel von Microsofts Shooter-Serie und erschien im November 2012. Inzwischen sind weitere Konsolengenerationen ins Land gegangen. 343 portierte alle Ableger der Reihe bis einschließlich 4 im Rahmen der Master Chief Collection auf Xbox One und PC, wodurch sie auch nach Abschaltung der 360-Server auf diesen Plattformen spielbar bleiben.