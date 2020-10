Nioh 2: Story-DLC Dunkelheit in der Hauptstadt erschienen

PS4

Wenn ihr nicht genug vom Soulslike Nioh 2 (im Test, Note 8.0) bekommt, könnt ihr nun im neuen Story-DLC Dunkelheit in der Hauptstadt wieder auf Dämonenjagd gehen. Wie schon der erste DLC Der Schüler des Tengu wird nicht die bestehende Welt des Hauptspiels um neue Gebiete erweitert, sondern eine eigene Prequel-Geschichte mit neuen Figuren erzählt.

Dunkelheit in der Hauptstadt versetzt euch in die Mitte der Heian-Zeit (794–1185). Eure Hauptfigur deckt finstere Machenschaften in der Welt der Adligen auf. Dabei stehen ihr zwei legendären Gestalten der japanischen Folklore zur Seite: Die Yokai-Jägerin Minamoto no Yorimitsu und der mächtige Onmyo-Magier Abe no Seimei.

Dunkelheit in der Hauptstadt ist einzeln für 9,99 Euro oder als Teil des Season Pass erhältlich – der kostet regulär 24,99 Euro, ist aber zum Erscheinen der News auf 17,49 Euro heruntergesetzt.