PM: Heute erscheint „Der erste Samurai“, die packende finale Erweiterung für Nioh 2 (Sony Playstation Blog)

Frohe Feiertage, ihr Yokai-Jäger da draußen! Wie versprochen darf ich die Veröffentlichung des blutigen Schlussaktes von Team Ninjas Epos verkünden. Heute erscheint mit „Der erste Samurai“* die finale DLC-Erweiterung für Nioh 2!

Aus diesem Anlass möchte ich euch ein paar Informationen zur Entwicklung dieses dritten und finalen DLC zukommen lassen. Hier reist unser Protagonist zu den Anfängen der Heian-Zeit (794–1185) und damit weiter zurück in die Vergangenheit als je zuvor in dieser Saga.

„Der erste Samurai“ erkundet also eine weit zurückliegende Epoche in Japans langer Geschichte. Damals gab es noch nicht einmal die japanischen Schwerter, wie wir sie heute kennen! Zu diesem Zeitpunkt begann man gerade damit, an gerade Schwerter angelehnte Waffen mit einer leichten Krümmung zu schmieden. Da die Story so weit in der Vergangenheit spielt, mussten wir uns überlegen, was für Ausrüstung und welche Yokai darin vorkommen könnten. Es kamen nur Yokai aus dieser Zeit oder früher infrage und wir wägten sorgfältig ab, welche von ihnen in diese Erweiterung passen würden. Zumindest wollten wir Yokai dabeihaben, deren Erscheinen in dieser Epoche glaubwürdige erscheinen würde.

Dieser Erweiterung rückt aber nicht nur furchterregende Dämonen wie Otakemaru und Oni in Fokus, sondern gewährt auch Einblicke in die Gefühlswelt vieler Charaktere, denen ihr im Laufe des Abenteuers begegnet seid. Auf eurer Reise an die verschiedenen neuen Orte in „Der erste Samurai“ werden alle Geheimnisse des Hauptspiels gelüftet, sodass die packende Geschichte von Nioh2 einen würdigen Abschluss findet. Wir haben uns große Mühe gegeben, der Schönheit dieses Gebiets Ausdruck zu verleihen und gleichzeitig den Kontrast zum Land der Yokai zu betonen, das selbst dem abgebrühtesten Spieler eine Gänsehaut verpassen dürfte. Unsere Designer haben wirklich alles gegeben, damit dieses faszinierende Zeitalter einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Ich hoffe, ihr seid auch schon gespannt darauf, wenn ihr selbst das letzte Kapitel dieser großen Reise entdeckt.

Die Legende von Sakanoue no Tamuramaro, der Otakemaru besiegt haben soll, gilt als die älteste Aufzeichnung über Militärangehörige am japanischen Kaiserhof. Zudem ist sie eine der bekanntesten Geschichten in ganz Japan. Sakanoue no Tamuramaro gilt vielen als der erste Shogun Japans und seine Geschichte wird schon so lange von Generation zu Generation weitergegeben, dass im Lauf der Zeit unzählige Variationen dieser Legende entstanden sind.

Um dieser Tradition treu zu bleiben, wollten wir unsere eigene Version der Legende von Sakanoue no Tamuramaro erzählen.

Ich hoffe, dass auch Fans historisch präziser Erzählungen sich damit anfreunden können, wie wir seine Geschichte in vielen Punkten überhöht und zugespitzt haben, und über die Freiheiten, die wir uns erlaubt haben, schmunzeln werden. Wir wünschen uns, dass euch diese neue Version der Geschichte von Sakanoue no Tamuramaro fasziniert und ihr Lust bekommt, auch andere Nacherzählungen zu entdecken.

Damit sind wir am Ende der spannenden Geschichten hinter den DLC-Erweiterungen von Nioh 2 angelangt. Wir hoffen, dass ihr die Reise genossen habt und wünschen euch viel Freude mit „Der erste Samurai“, wenn ihr das Herzschlagfinale von Nioh2 erlebt!

Damit geht unsere Saga zwar zu Ende, dennoch erwarten unsere Yokai-Jäger noch zukünftige Highlights in Form der Nioh Collection mit Nioh und Nioh2 für PlayStation5. Natürlich sind diese Titel auch einzeln als Nioh Remastered– The Complete Edition und Nioh2 Remastered– The Complete Edition für die PS5-Konsole erhältlich.

Spieler, die noch nicht auf die PS5 umgestiegen sind, können die gesamte Story von Nioh 2 in Nioh 2 – The Complete Edition für die PlayStation 4 erleben. Alle genannten Titel sind ab 5. Februar 2021 erhältlich.

Und hier noch ein Hinweis für die Veteranen unter unseren Spielern: Durch den Kauf aller 3 DLC-Erweiterungen für Nioh2 (PS4) erhaltet ihr Zugang zum finalen Schwierigkeitsgrad „Traum des Nioh“ (auch verfügbar im Rahmen des Nioh2 Season Pass und der bald erhältlichen Editionen Nioh2– The Complete Edition für PS4 und Nioh2 Remastered– Complete Edition für PS5).

Noch einmal vielen Dank dafür, dass ihr uns auf dieser aufregenden Reise durch die Welt von Nioh2 begleitet habt. Wir erheben unsere Schwerter zum Gruß und wünschen euch und euren Familien ein paar schöne Feiertage und ein frohes neues Jahr! Auf bald, Samurai!

*Zum Spielen der DLC-Erweiterung „Der erste Samurai“ wird Nioh2 für PS4 benötigt (einzeln oder als Bestandteil des Nioh2 Season Pass erhältlich). Die DLC-Erweiterung „Der erste Samurai“ wird auch als Bestandteil der bald erhältlichen Editionen Nioh2– The Complete Edition Nioh für PS4 und Nioh2 Remastered– The Complete Edition für PS5 erscheinen.