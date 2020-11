Nioh Collection erscheint im Februar für PS5, Teil 2 auch auf PC

PC PS4

Wenn ihr Freunde der Selbstgeißelung seid, dann habt ihr sicherlich schon einmal von der Nioh-Reihe aus dem Hause Team Ninja gehört. Während der erste Teil bereits auf PS4 und PC erhältlich ist, war Nioh 2 (im Test, Note: 8.0) bisher den Playstation-Schwertschwingern vorbehalten. Das wird sich am 5. Februar 2021 ändern, zu diesem Zeitpunkt erscheint das Soulslike als Complete Edition auch für den Heimrechner.

Complete Edition bedeutet in diesem Fall, dass die drei Erweiterungen Der Schüler des Tengu, Dunkelheit in der Hauptstadt und Der erste Samurai ebenfalls enthalten sein werden. Für alle PS5-Besitzer gibt es ebenfalls gute Neuigkeiten, denn Nioh 2 wird an diesem Termin ebenfalls für die Nextgen-Konsole erscheinen, ebenso wie der erste Teil inklusive aller DLCs. Die Remastered-Fassungen sollen in voller 4K-Auflösung mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde über den Bildschirm laufen, außerdem profitieren die Ladezeiten von der schnellen SSD und ihr könnt eure Spielstände von der PS4 übertragen. Passend dazu gibt es auch ein Upgrade von der PS4- auf die PS5-Fassung. Wenn ihr beide Titel noch nicht kennt, dann könnt ihr die Nioh Collection erwerben, die das neu aufgelegte Gesamtpaket umfasst.