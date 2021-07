PM: PlayStation Now-Spiele im Juli: Red Dead Redemption 2, Nioh 2, Judgment (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Diesen Monat gibt es eine große Auswahl an Neuzugängen bei PlayStation Now. Mit Red Dead Redemption 2 von Rockstar erwartet euch ein Western-Epos, mit Nioh 2 intensive Yokai-Action und mit Judgment ein fesselnder, psychologischer Thriller. In der lustigen Simulation Moving Out könnt ihr euch auf kooperative Späße einlassen, während ihr in den beiden Spielen Olympische Spiele Tokyo 2020 und Nascar Heat 5 eure Wettbewerbsfähigkeiten unter Beweis stellen könnt. Außerdem kehrt God of War – das gefeierte Abenteuer von Kratos und Atreus – zu PlayStation Now zurück.

Da kommt gute Laune auf! Dieser Monat bietet viel Abwechslung. Lasst uns einen Blick auf die Spiele werfen, die ab morgen, dem 6. Juli, auf PlayStation Now zur Verfügung stehen.

Video abspielen

In Red Dead Redemption 2 von den Machern von Grand Theft Auto V und Red Dead Redemption wird das Leben in Amerika beim Anbruch des modernen Zeitalters nachgezeichnet. Nach einem missglückten Raubüberfall in der Stadt Blackwater müssen Arthur Morgan und die Van-der-Linde-Gang fliehen. Während Gesetzesvertreter und die besten Kopfgeldjäger der Nation ihnen auf den Fersen sind, muss die Gang rauben, stehlen und sich ihren Weg durch das wilde Herz Amerikas kämpfen, um zu überleben. Ebenfalls enthalten ist Red Dead Online: Geht euren eigenen Weg im Kampf gegen Gesetzeshüter, Verbrecherbanden und wilde Tiere, um euch ein Leben im amerikanischen Grenzland aufzubauen.

Red Dead Redemption 2 ist bis zum 1. November 2021 auf PlayStation Now exklusiv als PS4/PS5-Download erhältlich.

Video abspielen

Meistert in dieser knallharten Fortsetzung des Action-RPGs als mysteriöser, halb menschlicher, halb übernatürlicher Yokai-Krieger die tödlichen Kriegskünste der Samurai. Erkundet das gewalttätige Japan der Sengoku-Ära und das gefährliche Dunkle Reich, die beide von grotesken, gnadenlosen Dämonen heimgesucht werden. Zückt eure tödlichen Waffen und schaltet alle Feinde auf eurem Weg aus. Dabei kommt ein überarbeitetes Kampfsystem zum Einsatz und ihr habt die Möglichkeit, euch vollständig in einen Yokai zu verwandeln, um zerstörerische übernatürliche Kräfte zu entfesseln.

Video abspielen

Moving Out ist ein irrwitziger, physikbasierter Umzugssimulator. Als frisch geprüfter Möbelumstellungs- und Beförderungstechniker übernehmt ihr Umzugsarbeiten in der Stadt Packmore. Führt das Umzugsunternehmen Smooth Moves an die Spitze, rekrutiert lustige, anpassbare Charaktere und verhindert, dass eure Stadt mit Möbelstücken überschwemmt wird. Spielt alleine oder im Koop-Modus und bahnt euch euren Weg durch verschlafene Vorstädte, geschäftige Bauernhöfe, gruselige Spukhäuser, die virtuelle Realität und viele weitere Örtlichkeiten!

Video abspielen

Diese atemberaubende Neuinterpretation von God of War vereint alle Besonderheiten der Kultreihe – epische Bosskämpfe, flüssiges Kampfsystem und atemberaubende Dimensionen – und verbindet sie mit einer spannenden und bewegenden Geschichte, die die Welt von Kratos in völlig neuem Licht präsentiert. Sein Rachefeldzug gegen die Götter des Olymps liegt hinter ihm, Kratos lebt nun im Reich der nordischen Götter und Monster. In seiner Rolle als Mentor und Beschützer von Atreus – seinem Sohn, der sich seinen Respekt verdienen will – ist Kratos gezwungen, die Wut zu konfrontieren und zu kontrollieren, die ihn seit langem bestimmt. In dieser rauen, unbarmherzigen Welt muss Kratos ums Überleben kämpfen und seinem Sohn beibringen, dasselbe zu tun.

Video abspielen

Ein fesselnder psychologischer Thriller von dem Team, das die von der Kritik hochgelobte Yakuza-Serie entwickelt hat. Verfolgt von seiner Vergangenheit, nimmt der in Ungnade gefallene Anwalt Takayuki Yagami seine Arbeit als Privatdetektiv auf und bahnt sich seinen Weg durch Kamurochos unterirdisches Verbrechernetzwerk, um eine Reihe von grausamen Morden zu untersuchen. Verfolgt Verdächtige, entdeckt Hinweise und bringt Beweise vor Gericht. Nutzt die Vorteile von zwei einzigartigen Kampfstilen, um Gegner in spannungsgeladenen Konfrontationen zur Strecke zu bringen.

Judgment ist bis zum 4. Oktober 2021 bei PlayStation Now verfügbar.

Dies ist das offizielle Videospiel für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Es enthält mehr als 15 olympische Disziplinen wie Leichtathletik, Wassersport und Ballspiele an realistisch nachgebildeten Austragungsorten, wie dem Olympiastadion und dem Tokyo Aquatics Centre. Für jede Disziplin ist ein Online-Multiplayer-Modus verfügbar, in dem ihr Spieler aus der ganzen Welt herausfordern könnt.

Bei diesem offiziellen Videospiel der weltweit beliebten Stockcar-Rennserie sitzt ihr hinter dem Steuer von unglaublichen Rennmaschinen und tretet an, um die Nascar Cup Series 2020 zu gewinnen. Das Spiel stellt alle offiziellen Teams, Fahrer und Autos der drei Nascar National Series sowie der Xtreme Dirt Tour zur Verfügung, die auf 39 authentischen Strecken eingesetzt werden können. Der packende Karrieremodus wird durch die Modi Quick Race, Testsitzung und Multiplayer – sowohl online als auch mit geteilten Bildschirm – ergänzt.

*Bestimmte Spiele, die auf PlayStation Now verfügbar sind, sind möglicherweise nur für begrenzte Zeit in der Bibliothek verfügbar. Die im Abonnement enthaltenen Spiele (und ihre Inhalte) können sich ändern. PlayStation Now-Spiele bieten möglicherweise nicht die gleichen Funktionen oder sind nicht identisch mit den ursprünglichen formatierten oder anderen Versionen der Spiele mit demselben Titel.