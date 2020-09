Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice: Larrys neuestes Abenteuer im Gameplay-Trailer

PC MacOS

In weniger als einem Monat ist es soweit: Larry Laffer darf sich im Nachfolger zu Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry (zum Test+ mit Video) endlich auf die Suche nach seiner angebeteten Faith machen, die auf hoher See verschollen ist, die Geschichte setzt somit genau da an, wo der Vorgänger aufgehört hat. Nachdem sich der 1980er-Jahre Larry so langsam an das 21. Jahrhundert gewöhnt hat, gerät er wieder von einem Schlamassel in den anderen. In Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice ist er in Cancum gestrandet und sucht im sonnigen und riesigen Kalau'a-Archipel nach seiner einzig wahren Liebe.

Entwickler CrazyBunch und Publisher Assemble Entertainment haben nun den ersten Gameplay-Trailer zum Point-and-Click-Adventure veröffentlicht. Dort seht ihr die ersten der über 50 Schauplätze in Aktion und erfahrt schon andeutungsweise etwas über ein "übles Konsortium" (Faiths ehemaliger Arbeitgeber Prune), welches sich wohl ebenfalls auf die Suche nach Faith macht...