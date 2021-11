Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice: Update entschärft Labyrinthe

PC Switch XOne PS4 MacOS

Labyrinthe in Point-and-Click-Adventures waren schon in Zeiten von Zak McKracken and the Alien Mindbenders bei den Spielern nicht gerade beliebt und wurden eher als künstliche Spielzeitstreckung und nicht als Bereicherung für das Gameplay angesehen. Ein aktueller Vertreter des Genres, der diesen Umstand ignoriert hat, ist Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice (zum Test+) aus dem Jahr 2020.

Das User-Feedback, welches der Entwickler Crazy Bunch dazu bekommen hatte, führte nun nach dem Motto "besser spät als nie" zum heute veröffentlichten Update, das die beiden enthaltenen Labyrinthe entschärft (ihr müsst nun weniger Räume durchqueren) und optional sogar überspringbar macht (nach fünf Fehlversuchen).

Außerdem wurden im Rahmen des Updates noch einige kleinere und größere Fehler behoben. So gab es unter anderem ein Problem beim Neustart des Spiels, wenn man nach den Endcredits gespeichert hatte und eine mögliche Endlosschleife im vierten Kapitel des Spiels.