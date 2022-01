Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice ab jetzt für Android und iOS

PC Switch XOne PS4 MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice ab 29,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Im Oktober 2020 erschien mit Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice (im Test, Note: 7.5) das aktuelle Abenteuer des lasziven Lustmolchs Larry Laffer. Nach dem Release auf dem PC erschienen im Mai 2021 Umsetzungen für PS4, Xbox One und die Switch. Wie nun via offiziellem Twitter-Account bekannt gegeben wurde, habt ihr ab sofort noch eine Möglichkeit, das Adventure zu spielen: auf eurem Handy oder Tablet.

Wet Dreams Dry Twice ist für iOS und Android zu haben. Preislich liegen die Versionen bei 14,99 Euro, ihr könnt aber ein paar Minuten in das Spiel reinschnuppern, bevor ihr zur Kasse gebeten werdet.