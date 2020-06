Returnal: Neue Sony-exklusive IP von Housemarque angekündigt

PS5

Im Zuge der Präsentation von Playstation-5-Titeln am 11. Juni 2020 hat Sony mit Returnal einen neuen Exklusivtitel von Entwickler Housemarque vorgestellt. Im Ankündigungstrailer seht ihr die Protagonistin des Shooters, die immer wieder ihren Absturz auf einem fremden Planeten und ihren anschließenden Tod erlebt – das Game Over ist also vermutlich Teil des Gameplays.

Wie der Trailer andeutet, verändert jeder Tod den Planeten, aber greift auch die Psyche der Hauptfigur an.