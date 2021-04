Returnal – Jörgs Stunde uncut

Teaser Immer wieder muss der GamersGlobal-Chef in diesen 60 Minuten von vorne anfangen. Doch kein Problem, schließlich ist das ja Teil des Spiels. Aber bringt das Roguelike-Konzept auch Spaß?

Wer vergangene Uncut-Stunden gesehen hat, der weiß, dass Jörg nicht unbedingt gut mit tendenziell frustigen Spielmechaniken klar kommt. Da dürftevon Housemarque doch direkt auf der Abschussliste stehen, schließlich ist der Third-Person-Shooter mit zahlreichen Roguelike-Elementen gespickt. Doch was ist das dort am Horizont? Zieht tatsächlich Spielspaß herauf? Wenn ihr erfahren wollt, was es mit dem Titel der Shoot-Em-Up-Experten auf sich hat, welche Auswirkungen die Zeitreise-Mechanik hat und welche Waffen, Gegner und Objekte Jörg in seinen ersten 60 Minuten so findet, dann ist diese Uncut-Stunde genau das Richtige für euch!Viel Spaß beim Ansehen!