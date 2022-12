Returnal: Ab Frühjahr 2023 auch für PC verfügbar

PC PS5

Returnal

Spekulationen hinsichtlich einer PC-Fassung des im April 2021 exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlichten Returnal gab es in den vergangenen Monaten immer wieder. Diese Vermutungen haben nun ein Ende, denn das Entwicklerstudio Housemarque kündigte in Zusammenarbeit mit Climax Studios die entsprechende Version nun offiziell für das kommende Frühjahr an.

Wenig überraschend wird euch die Windows-Umsetzung des Roguelike-Third-Person-Shooters mehrere spezifische Einstellungen und Upgrades bieten – um was es sich hierbei genau handelt, wurde bislang nicht preisgegeben. Sichergestellt werden soll auf diese Weise, „das Spielerlebnis so flüssig wie möglich“ zu gestalten. Darüber hinaus sollen beispielsweise der Online-Koop-Modus oder die Herausforderungen im Turm des Sisyphus verbessert werden. Die jeweiligen Produktseiten bei Steam und im Epic Games Store sind bereits verfügbar.

In Returnal steuert ihr die Protagonistin Selene, die auf dem Planeten Atropos gegen ihre Widersacher antritt und nach ihrem Ableben stets aufs Neue ihre erzielten Fortschritte, Waffen und dergleichen verliert. In unserem Test mit der Note 8.0 sowie dem dazugehörigen Video erhaltet ihr ausführliche Informationen zum Titel. Unter anderem attestieren wir Returnal einen hohen, aber motivierenden Schwierigkeitsgrad (mit allerdings auch zunehmend hohem Frustfaktor), schnelle und actionreiche Gefechte oder auch eine kreative Storynutzung des Roguelike-Prinzips.