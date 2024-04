Returnal: Housemarque kündigt Graphic Novel zum Spiel an

PC PS5

Gestern kündigte der Entwickler Housemarque Neuigkeiten zum dritten Geburtstag von Returnal (im Test) an. Bei der Ankündigung handelt es sich aber nicht um ein neues Spiel oder neue Inhalte für den so atmosphärischen wie herausfordernden Roguelite-Shooter, sondern um eine Graphic Novel zum Spiel namens Returnal - Fallen Astoria.

Zum Inhalt der 88 Seiten umfassenden Graphic Novel schwieg sich Housemarque in den sozialen Medien aus, einen ersten Einblick gibt es aber in Form einer Adaption des ersten Kapitels als Motion Comic. Ende Oktober 2024 soll Returnal - Fallen Astoria beim Comic-Verlag Dark Horse erscheinen. Daneben gab es noch eine weitere Ankündigung: Wer den Stil von Returnal sehr mochte, dürfte sich freuen zu hören, dass Housemarque auch ein Artbook zum Titel veröffentlichen wird.