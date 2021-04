Teaser Der nächste PS5-Exklusivtitel steht in den Startlöchern. Hagen und Jörg können in dieser Preview-SdK erste Runden in der Zeitschleife drehen und das erste Biom des Genre-Mixes erkunden.

Seit dem 19. November 2020 ist die Playstation 5 theoretisch erhältlich. In der Realität mangelt es aber an verkaufsfähigen Geräten, Sony kommt mit der Produktion nicht hinterher. Richtige Exklusivtitel für die Nextgen-Konsole gibt es aktuell aber ohnehin nicht wirklich,undmal ausgenommen. Mitvon Housemarque steht nun aber das nächste Spiel in den Startlöchern, das ausschließlich für die PS5 erscheinen wird. Jörg Langer und Hagen Gehritz hatten bereits die Chance, erste Runden in dem Titel zu absolvieren und wir haben natürlich die Kamera draufgehalten und präsentieren euch die besten Szenen in der Preview-Stunde der Kritiker.Returnal ist im Kern ein Roguelike-Third-Person-Shooter, bedient sich aber auch anderer Genres. So finden sich in den Kämpfen gegen die außerirdischen Kreaturen zahlreiche Elemente aus Bullethell-Titeln. Kein Wunder, schließlich haben die Entwickler durch Genre-Vetreter wieoderbereits viel Erfahrung auf diesem Gebiet sammeln können.Passend zum Roguelike-Ansatz bedient sich die Story von Returnal einer Zeitschleifen-Thematik, ähnlich wie bei dem Filmklassiker. Wann immer ihr abtretet, bekommt ihr erneut die Filmsequenz der Heldin Selene zu sehen, die auf dem Planeten Atropos abstürzt. Dieser verändert sich bei jeder neuen Schleife auch etwas, so dass ihr nie sicher sein könnt, was euch erwartet.Diese Erfahrung müssen auch Jörg und Hagen in ihrer ersten Stunde machen. Doch natürlich erleben sie noch einiges mehr. Die beiden müssen sich großen und kleinen Gegnern stellen, erleben die Fähigkeiten des Dualsense-Controllers handnah und werden sicherlich auch den einen oder anderen Tod sterben. Nachdem sie jeweils eine Stunde gespielt haben wird es Zeit, ein Fazit zu ziehen. Würden sie Returnal freiwillig in ihrer privaten Zeit weiterspielen?Viel Spaß beim Ansehen!