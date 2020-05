No Man's Sky: Ab Juni im Xbox Game Pass für PC und Konsole

PC XOne PS4

Das 2016 veröffentlichte Weltraumspiel No Man's Sky (im Test, Note: 6.0) wird in Kürze im Xbox Game Pass zur Verfügung stehen. Einen konkreten Termin hat Microsoft noch nicht verkündet, lediglich vom Juni 2020 ist die Rede. Dafür ist bereits bekannt, dass sowohl Xbox-One- als auch PC-Spieler in die unendlichen Weiten reisen dürfen. Um die Heimrechner-Fassung in den Gamepass zu bringen wird No Man's Sky im Juni im Windows 10 Store erscheinen, diese Version ist da auch im Abo-Dienst enthalten.

Natürlich werden in der Gamepass-Fassung alle bisher erschienenen Inhalts-Updates enthalten sein. Soll heißen, ihr könnt den Titel von Hello Games inklusive Foundation, Pathfinder, Next, Beyond, Living Ship und allen kleineren Inhaltserweiterungen angehen. Für geneigte Weltraumerforscher werden also einige Stunden Spielzeit geboten.