No Man's Sky: Wiederholung der letzten vier Expeditionen

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Nachdem bereits im letzten Jahr von Entwickler Hello Games euch die Chance gegeben wurde, in No Man's Sky die Expeditionen eins bis vier zu wiederholen, weil ihr sie ganz oder teilweise verpasst habt, könnt ihr dieses Jahr die Expeditionen fünf bis acht wiederholen. Mit einer kürzeren Laufzeit, dafür weniger zu erledigen, habt ihr jeweils zwei Wochen Zeit euch in die speziellen Events zu stürzen und neue Goodies zu erhalten. Unter anderem gibt es einen speziellen Rucksack (Teaserbild) oder gar eine lebende Fregatte für eure Flotte.

Vom 24. November bis 8. Dezember 2022 ist die 5. Expedition "Exobiology" dran. Vom 8. Dezember bis 22. Dezember 2022 folgt die 6. Expedition "The Blighted". Mit der 7. Expedition "Leviathan" könnt ihr euch vom 22. Dezember 2022 bis 5. Januar 2023 die lebende Fregatte sichern. Zum Schluß folgt die 8. Expedition "Polestar" vom 5. Januar bis 18. Januar 2023.