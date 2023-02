PM: Das Fractal-Update für No Man’s Sky enthält Support für PS VR2, eine neue Expedition und ein neues Raumschiff (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Gleichzeitig mit dem Launch von PlayStation VR2 veröffentlichen wir das erste große Inhalts-Update für No Man’s Sky im Jahr 2023. Wir nennen es Fractal (Version 4.1). Ab dem Moment, ab dem die Leute bei PlayStation uns von ihrem neuen Headset erzählten, war uns klar, dass wir gleich ab Tag 1 der Veröffentlichung mit an Bord sein wollten. Fractal enthält deshalb vollständigen Support für PS VR2 mit neuer, immersiver Steuerung und Next-Gen-Grafik.

Unser kleines Team hatte schon immer eine große Leidenschaft für VR. Bei No Man’s Sky dreht sich alles um Erkundung und es geht schließlich nichts darüber, ein unendliches Universum in der virtuellen Realität zu erkunden. Seit wir 2019 die VR-Unterstützung ins Spiel implementiert haben, hat sich einiges geändert. Wir waren also richtig aufgeregt, unserem virtuellen Universum erneut einen Besuch abzustatten und es für alle Spieler besser zu machen. Die Veröffentlichung von PS VR2 war die perfekte Gelegenheit dafür.

Nachfolgend findet ihr eine kurze Liste der Features, die alte und neue Spieler erwarten dürfen, wenn sie sich ihr Headset überziehen:

No Man’s Sky kann in Gänze in Virtual Reality und in noch nie dagewesener Immersion erlebt werden– und das völlig ohne Kompromisse.

PS VR2 nutzt die Rechenleistung der PlayStation 5, um ein wahrhaftiges Next-Gen-VR-Erlebnis bereitzustellen. Mit dabei sind Reflexionen, Gelände-Tesselation, eine größere Render-Entfernung, dichteres Blattwerk, ultra-hochauflösende Texturen und Strahlenbrechung.

Zu den für PlayStation VR2 spezifischen Funktionen zählen Headset-Vibrationen, 3D-Audio-Technologie und intelligentes Tracking, haptisches Feedback und adaptive Trigger des PS VR2 Sense-Controllers und noch mehr.

Der Wechsel zwischen VR- und Standard-Gameplay ist jederzeit möglich. Ihr könnt auch einen bestehenden Speicherstand laden und eure Lieblingsplaneten, Basen und Kreaturen in der virtuellen Realität erneut besuchen.

Das HUD und die Benutzeroberfläche wurden für VR vollständig überarbeitet, damit sich jede im Spiel verfügbare Interaktion natürlich anfühlt und zweckmäßig ist. Dazu zählt auch die Bedienung von Multi-Tool-Optionen über ein im tatsächlichen Multi-Tool eingebettetes Menü sowie das Durchsuchen des Schnellzugriffsmenüs und des Inventars über ein persönliches am Armgelenk befindliches Display.

Öffnet das Dach eures Cockpits, nehmt Platz und greift den Steuerknüppel, um euch in die Lüfte zu schwingen. Die Cockpits der Raumschiffe und Fahrzeuge sind vollständig gerendert, weshalb ihr euch um 360 ° umsehen könnt– und einige unglaubliche Details lassen sich nur in VR entdecken.

Viele Interaktionen haben besondere Optionen spendiert bekommen, die nur in VR verfügbar sind, wie zum Beispiel: Pflanzen und andere Sammelobjekte mit den Händen greifen, Cockpits von Raumschiffen und Exo-Fahrzeugen manuell öffnen, Raumschiffe direkt über den VR-Stick/-Schubhebel steuern und Objekte mit den Fäusten angreifen, um Schaden zu verursachen.

Dank vollständigem Kopf- und Hand-Tracking sind die Interaktionen in No Man’s Sky interaktiver, haptischer und immersiver denn je zuvor. Ihr könnte euer Multi-Tool aus der Halterung hinter eurer Schulter selbst herausnehmen. Zielt damit intuitiv auf Ziele und betätigt den Abzug selbst oder steckt es wieder weg und setzt eure Fäuste ein. Tippt eine Taste an eurem Headset an, um das Analysevisier zu aktivieren. Betrachtet dann damit Fauna, Flora und Mineralien, um sie zu scannen und zu katalogisieren.

Aber selbst, wenn ihr kein PS VR2-Headset habt, enthält das Fractal-Update einige neue Inhalte und gewaltige Verbesserungen für alle Spieler.

Zum einen führt Fractal ein schickes, neues Raumschiff ein, den Utopia Speeder, mit dem Reisende mit rasanter Geschwindigkeit über Planetenoberflächen rasen können. Außerdem starten wir eine neue Expedition namens Utopia, für die Spieler zusammenarbeiten sollen, um ein verlassenes Sonnensystem im Auftrag der mysteriösen Utopia Foundation wieder aufzubauen. Zu den weiteren Expeditionsbelohnungen zählen ein exklusiver neuer Helm (das Furchterregende Visier), ein robotischer Drohnenbegleiter und noch vieles mehr.

PlayStation-Spieler kommen jetzt in den Genuss von Bewegungssensor-Steuerung, was das Betrachten und Scannen neuer Entdeckungen noch einfacher und präziser macht als je zuvor.

Apropos: Der Wunderkatalog zeigt euch jetzt eure unglaublichsten Entdeckungen, von den höchsten Berggipfeln bis hin zu den merkwürdigsten Geschöpfen. Entdecker können so ihre Reise akribisch katalogisieren und ihre Einträge mit anderen Spielern vergleichen.

Außerdem haben wir das Optionsmenü des Spiels überarbeitet und jede Menge neuer Barrierefreiheitsfunktionen hinzugefügt, wodurch Spieler noch mehr Kontrolle darüber haben, wie sie das Spiel spielen und erleben möchten.

2022 war ein ziemlich vollgepacktes Jahr für No Man’s Sky. Große kostenlose Updates wie Sentinel, Outlaws, Leviathan, Endurance und Waypoint sowie einige Neuzugänge bei den allseits beliebten Expeditionen haben uns auf Trab gehalten. 2023 haben wir aber sogar noch mehr geplant, Fractal und die Unterstützung für PS VR2 ist da gerade erst einmal der Anfang.

Wir danken euch erneut dafür, dass ihr uns immer noch die Stange haltet. Das bedeutet uns wirklich viel.

Unsere Reise geht weiter.