No Man’s Sky: Version für Playstation VR2 direkt ab Release startklar

Hello Games hat bereits diesen Sommer bestätigt, dass an einer Version von No Man's Sky für die neue Generation des Virtual-Reality-Headsets VR2 von Sony gearbeitet wird. Jetzt soll laut einem Bericht von Eurogamer die Spielversion zeitgleich mit dem Hardware-Release der Playstation VR2 erscheinen.

Hello Games stellt dabei in Aussicht, dass Spieler das Universum von No Man’s Sky nicht nur durch die VR-Brille an sich, sondern auch durch neue Steuerungselemente noch immersiver erleben würden. Weitere Informationen seitens des Entwicklers gab es hierzu allerdings noch nicht. Es bleibt abzuwarten, ob die Arbeit an der Playstation-VR2-Version auch Verbesserungen für die bisherige Version für den PC und den dort implementierten VR-Modus mit sich bringt.