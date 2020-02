No Man's Sky: Living-Ship-Update bringt neue Schiffstypen und mehr

PC XOne PS4

Hello Games stattet weiterhin das umstrittene Sandbox-Weltraumspiel No Man's Sky (im Test, Note: 6.0) mit neuen Inhalten und Funktionen aus. Kürzlich hat das britische Studio um Sean Murray das Living-Ships-Update veröffentlicht.

Laut der Herstellerseite sind die neuen Flugobjekte für euren Hangar biologische Schiffe, die "ihre eigenen organischen Technologien" besitzen. Zumindest rein äußerlich sehen sie schon deutlich mehr nach Alien-Schiffen aus als alles, was man bisher aus No Man's Sky kennt. Die neuen Cockpit-Typen sind auch in VR bedienbar.

Das Living-Ships-Update bringt außerdem eine neue Questreihe namens "Starbirth" mit sich. In dieser bekommt ihr die Möglichkeit, euer eigenes lebendiges Schiff zu züchten.

Weiter bringt der Patch neue Zufallsbegegnungen mit neuen Weltraumobjekten, Lebensformen und NPCs mit sich. Bei letzteren handelt es sich um Händler, die einige Spezialitems im Gepäck haben. Außerdem enthält das Update einige Verbesserungen der allgemeinen Spielqualität.