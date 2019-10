Chernobylite: Science-Fiction-Survival-Horror ab sofort im Early Access

PC

Nachdem wir euch vor etwa sechs Monaten über die Kickstarter-Kampagne von Chernobylite informiert hatten – die mit mehr als 206.000 US-Dollar erfolgreich abgeschlossen wurde –, ist der Titel ab sofort als Early-Access-Fassung bei Steam und GOG.com zum derzeitigen Betrag von 24,99 Euro erhältlich.

Verfügen soll das fertige Science-Fiction-Survival-Horrorspiel unter anderem über eine nicht-lineare Story, ein umfassendes Craftingsystem oder auch selbständig handelnde Nichtspielercharaktere. Hinzu kommen zum Beispiel die freie Erkundung der „verstörenden Spielwelt“ in und um Tschernobyl – wie das Kraftwerk selbst und den Kopachi-Kindergarten – oder auch als herausfordernd beschriebene Kämpfe gegen natürliche und übernatürliche Bedrohungen beziehungsweise jene Kreaturen, die der alternativen Realität entstammen.

Laut des Entwicklerstudios The Farm 51, das auch für Get Even (im Test mit Wertung 7.0) verantwortlich ist, erwarten euch momentan um die acht Stunden nichtlineares Storytelling. Mittels kostenfreier Updates sollen weitere Inhalte wie zusätzliche Episoden, Schauplätze, Charaktere und Ausrüstung implementiert werden. Nicht zuletzt wird darauf hingewiesen, dass Chernobylite über mehrere Enden verfügt.

Die Ankündigung zum Early Access enthält zudem Informationen zum Stand der Lokalisierung. Demnach sind die Texte noch nicht final umgesetzt, darüber hinaus existieren noch Fehler bei einigen Untertiteln und in Menüanzeigen. Derzeit verfügt das „sehr textlastige“ Chernobylite mit seinen „Tausenden von Dialogzeilen und Interface-Texten“ über russische Sprecher sowie Untertitel in Deutsch, Englisch und Französisch. Mittels Mikro-Patches sollen in den kommenden Tagen weitere Sprachen wie Polnisch, Spanisch oder Türkisch folgen.

Das abschließende Video stellt den Early-Access-Launch-Trailer dar, in dem euch mehrere Spielszenen gezeigt werden. Über 17 Minuten lang ist hingegen dieses offizielle Gameplay-Video, das im Rahmen der diesjährigen gamescom präsentiert wurde und einen recht guten Eindruck vom Spiel vermittelt.