Chernobylite: Nächstes Update erscheint in dieser Woche

PC

The Farm 51 (Get Even, Wertung im Test: 7.0) hat kürzlich auf Steam in einer Mitteilung, dem Wochenbericht #11, das nächste größere Update für Chernobylite (Spiele-Check) angekündigt. Ein Schwerpunkt des Updates wird die Wiederherstellung der Grafikqualität sein. Diese habe sich aufgrund verschiedener Optimierungen im Entwicklungsprozess verschlechtert, die Entwickler bewerten diesen Umstand aber als normal in bestimmten Phasen der Entwicklung. Ziel der Anpassungen ist, "dass die FPS gut bleiben und die Grafiken wieder angenehm für das Auge sind."

Außerdem erhält das Schnellmenü zusätzliche Plätze und wird auf acht Slots aufgestockt. Eine Überarbeitung wird auch das Waffen-Upgrade-System erhalten. Zum einen wurde die Schrift in der Benutzeroberfläche vergrößert, so dass diese nun besser lesbar sein soll. Zudem werden sich zukünftig die Werte bei den Waffen verändern, sobald ihr sie modifiziert. Auch werdet ihr die hinterlassenen Notizen, die im Spiel gefunden werden können, dank einer neuen Zoom-Funktion besser entziffern können. Wem das noch nicht reicht, der kann sich den Inhalt in einer überlagernden Textbox anzeigen lassen.

Chernobylite befindet sich weiter im Early Access und ist derzeit bei GOG.com (GamersGlobal-Partnerlink) und Steam für 24,99 Euro erhältlich. Wann der Titel veröffentlicht wird, steht noch nicht fest - die bekannten Inhalte könnt ihr euch in einer News bei Gamersglobal durchlesen oder auf der offiziellen Homepage in der Early-Access-Roadmap ansehen.