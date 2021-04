Chernobylite: Survival-Horror-RPG verlässt im Juli 2021 Early-Access

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Das Survival-Horror-RPG Chernobylite (im Spiele-Check) verlässt im Juli1 2021 den Early Access und erscheint offiziell für PC, Playstation 4 und Xbox One - die Versionen für die NextGen-Konsolen Playstation 5 sowie Xbox Series X|S sollen im Laufe des Jahres folgen. Im Zuge der Ankündigung veröffentlichten die Entwickler von The Farm 51 (Get Even, im Test) am gestrigen Freitag auch einen "Mega-Patch", der das Spiel runderneuern soll.

In Chernobylite schlüpft ihr in die Rolle von Igor, einem Wissenschaftler, der in die Sperrzone von Pripyat zurückkehrt um "ein Rätsel aus der Vergangenheit zu lösen und seine Rolle in den Ereignissen zu verstehen, die vor vielen Jahren stattfanden". Außerdem versucht Igor seine geliebte Tatyana wiederzufinden. Die Entwickler geben in der ausführlichen Release-Ankündigung bei Steam an, dass sie die Handlung überarbeitet und jede Dialogzeile neu geschrieben haben. Zudem wurde der Titel komplett neu in englischer und russischer Sprache vertont. Technisch soll Chernobylite nun besser und stabiler laufen, der Speicherverbrauch wurde gesenkt und die Auswirkungen von Veränderungen in den Grafikeinstellungen sollen deutlicher sichtbarer sein. Von den technischen Optimierungen sollen insbesondere Spieler mit schwächeren PCs profitieren.

Wenn ihr mit einem Kauf von Chernobylite liebäugelt: Laut Ankündigung soll der Preis des Spiels mit Beendigung des Early-Access um 20 Prozent steigen. Zudem erhalten nur die Early-Access-Käufer alle folgenden DLCs kostenlos. Bei GOG.com zahlt ihr 24,99 Euro für Chernobylite (GamersGlobal-Partnerlink) und bei Steam (derzeit rabattierte) 19,99 Euro. Einen Eindruck von dem Titel könnt ihr euch in dem Trailer am Ende dieser News verschaffen.