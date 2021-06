Chernobylite: Story-Trailer zum Horror-Spiel in Tschernobyl-Sperrzone

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Ende Juli soll der Survival-Horror-Titel Chernobylite (im Check) von The Farm 51 (Get Even) die Early-Access-Phase verlassen. Zur Einstimmung wurde ein neuer Story-Trailer veröffentlicht, in dem Tatyana euch von unbegreiflichen Anomalien in der radioaktiv verseuchten Sperrzone um das Tschernobyl-Kernkraftwerk erzählt.

Bei Tatyana handelt es sich um die Verlobte eurer Spielfigur Igor, einem ehemaligen Angestellten in Tschernobyl. Tatyana verschwand vor 30 Jahren während der Nuklearkatastrophe. Die Suche nach ihr ist der Grund, warum euer Alter Ego sich erneut in die Sperrzone wagt, in der ihr auf andere Menschen, seltsame Erscheinungen und Monster trefft.

Chernobylite ist im Early Access zum Preis von 24,99 Euro auf GOG (GG-Partnerlink) und Steam verfügbar. Die Vollversion wird ebenfalls im Epic Games Store veröffentlicht, sowie den Weg auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S|X finden.