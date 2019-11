PC

Preis am 5.11.2019: 24,99 Euro

In einem Satz: Wunderhübsche postapokalyptische Baustelle

Am 26. April 1986 ereignete sich in der Nähe von Prypjat (Ukraine) eine nukleare Katastrophe. Im Kernkraftwerk Tschernobyl explodierte Reaktor 4 und das dabei freigesetzte radioaktive Material kontaminierte ein riesiges Gebiet. 30 Jahre später kehrt unser Protagonist Igor, ein ehemaliger Angestellter, in dem First-Person-Survivaltitelzurück und macht sich auf die Suche nach seiner vermissten Freundin.Der Einstieg ins Spiel gestaltet sich durchaus spannend. Zusammen mit zwei bewaffneten Söldnern schleichen wir uns durch die Ruinen von Prypjat bis ins Kernkraftwerk. Das ist sehr schön inszeniert und macht Lust auf mehr. Sobald wir aber an dem Ort ankommen, der unsere Basis sein soll, hört die geführte Geschichte einfach auf. Ab hier wählen wir lediglich unsere nächsten Missionen aus, die alle nach dem gleichen Schema ablaufen. Wir sollen uns mit irgendjemandem treffen oder ihn töten, und sammeln unterwegs Nahrungsmittel und Ressourcen, die wir später in unserer Basis verteilen, oder Zeug daraus bauen.Die Art und Weise, wie wir unsere Basis Stück für Stück ausbauen, erinnert dabei frappierend an. Das fand ich aber in Ordnung, ist besser als schlecht selbst ausgedacht. Allerdings ist das System noch weit entfernt von der Komplexität seines Vorbilds. Eine Werkbank sollte man halt schon bauen, um beispielsweise Munition herstellen zu können, alles andere ist im Grunde aber nur Schnick-Schnack.Nahrungsmittel konsumieren wir entweder selbst, oder teilen sie mit den Mitmenschen (auch Stalker genannt) in unserer Basis. Diese freuen sich darüber und bleiben bei guter Konstitution, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie ihre Aufgaben, die wir ihnen zuweisen, zufriedenstellend erfüllen.Leider schafft es das Spiel nicht, mir zu vermitteln, dass es wichtig und sinnvoll ist, all den Krempel zu sammeln und die Basis auszubauen. Ich hatte schnell keine Lust mehr darauf, den Bau von Tischen und Stühlen zu zelebrieren, und nebenbei auch noch Kindergärtner für Stalker zu spielen. Es reicht sowieso völlig, gerade das Notwendigste zu machen.Am Ende der Einleitung haben wir das namensgebende Material “Chernobylite” gefunden, welches quasi der Energieträger unserer, ich nenne es jetzt einmal vereinfacht so, “Dimensionswumme” ist. Mit dem Ding können wir interdimensionale Tore zu unseren Zielgebieten öffnen, die im Umland liegen. Man könnte auch einfach zu Fuß gehen, aber dazu bräuchte man ja eine Open World. Außerdem würde man die Matrix-ähnliche Zwischendimension verpassen, die im Grunde ein verkappter Ladebildschirm ist, aber immerhin bekommt man beim Spaziergang durch die Matrix noch ein paar Story-Schnipsel präsentiert.Im Missionsgebiet angekommen haben wir 30 Minuten Zeit, um unsere Aufgabe zu erfüllen. Ein Blick auf die Karte offenbart ein paar optionale Nebenaufgaben, die wir auf dem Weg noch mitnehmen können. Eine halbe Stunde ist zum Glück recht großzügig bemessen und es lohnt sich durchaus, die kurzen Sidequests abzuschließen, wenn wir noch ein paar Hintergrundinformationen und Loot abgreifen wollen.Grundsätzlich können wir entweder still und leise vorgehen, oder die direkte Konfrontation suchen. Letzteres ist manchmal schwer vermeidbar. Die Gegner-KI ist zuweilen blind wie ein Maulwurf und lässt sich dann wunderbar einfach meucheln, aber wenn sie doch auf uns aufmerksam wird, ist eine Schießerei unumgänglich. Leider erstickt das nicht vorhandene Trefferfeedback, in Kombination mit dem schlechten Waffenhandling, jedweden Spaß an den Schusswechseln mit den Klonsoldaten, die offenbar auch keinerlei militärische Ausbildung hatten.Chernobylite sieht dank Photogrammetrie sehr gut aus, versprüht eine tolle Atmosphäre und der Einstieg ins Spiel ist richtig gut gemacht. Dank der originalgetreu nachgebauten Umgebung wägt man sich schon fast selbst im Katastrophengebiet. Danach zerfasert die Story jedoch völlig, was ich echt schade finde. Die Missionen bieten maximal durchschnittliche Unterhaltung bei mäßigem Gameplay, und den Sammel- und Crafting-Krams hätte man sich schenken können.Ich glaube einerseits wirklich, dass Chernobylite besser als geführtes Story-Adventure funktionieren würde. Andererseits befindet sich das Spiel gerade erst am Anfang einer 10-12-monatigen Early Access Phase, und möglicherweise schaffen es die Entwickler ja noch, ein rundes Spiel aus dem Flickenteppich zu basteln. Aktuell kann ich Chernobylite jedoch nur hartgesottenen Fans postapokalyptischer Baustellen empfehlen.