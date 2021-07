Chernobylite Test+

Teaser Auf der Suche nach eurer vermissten Verlobten schleicht und kämpft ihr euch durch die Sperrzone von Tschernobyl. Der Titel mischt Horror mit Survial-Elementen und Basen-Managment. Zündet die Mischung?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalDas polnische Studio The Farm 51 ist durch Get Even (im Test, Note 7.0 ) auf meinem persönlichen Radar aufgetaucht. Der spielbare Thriller war zum Teil Walking Simulator. Um ein besseres Story-Ende zu erreichen, durfte ich wiederum beim anderen Stealth-Shooter-Teil gar nicht groß schießen. Es war ein ungewöhnlicher, bisweilen sehr gelungen inszenierter Trip mit einem coolen Setting, in dem ihr häufig mittels VR-Headset in rekonstruierte Erinnerungen abgetaucht seid. Diese Technologie findet sich auch im neuen Titel des Studios wieder, ist aber nur ein nettes Cameo für Spieler von Get Even, dennerzählt eine ganz eigenständige Geschichte.Die dreht sich um den Forscher Igor, der 2016 – 30 Jahre nach dem Unglück von Tschernobyl – einen Einbruch in das Kernkraftwerk wagt, weil ihn die Vision seiner bei der Katastrophe verschwundenen Verlobten Tatyana dorthin ruft. Im Kraftwerk und dem Umland treiben sich jedoch Söldner herum und schnell geht alles schief. So kommt es, dass Igor und sein wachsendes Team an Unterstützern täglich von ihrer Basis aufbrechen, um Ressourcen zum Überleben, aber auch Infos zu sammeln, und sich für einen finalen Überfall auf das Kernkraftwerk wappnen. Igor wird nicht aufhören, bis er weiß, was mit Tatyana geschehen ist. Dabei begegnet er auch dem Geheimnis des namensgebenden Tschernobylit, dass für übernatürliche Ereignisse und den Einfall monströser Kreaturen im Sperrgebiet verantwortlich scheint.Chernobylite versucht damit einen Spagat zwischen Survival-Gameplay mit Crafting und Basenverwaltung und Story-Fokus, wobei hin und wieder das Tschernobylit für Horror-Einsprengsel sorgt. Dieser Test verrät, was euch beim Trip in ...