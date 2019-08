GC19: DSA - Book of Heroes angeschaut -- Fan-Service aus Finnland

PC

Anfang des kommenden Jahres dürfen sich DSA-Fans einmal mehr in ein virtuelles Abenteuer stürzen. Wir haben uns das Topdown-RPG aus deutsch-finnischer Kooperation für euch angeschaut.

Bereits im Jahr 2017 begann die Entwicklung von. Das Rollenspiel mit seinen taktischen Echtzeitkämpfen hätte am Ende mit DSA aber rein gar nichts zu tun gehabt haben. Denn der Plan der finnischen Spieleschmiede sah zwar schon immer diese Art von Spiel auf Basis einer Pen-and-Paper-Vorlage vor. Das deutsche RPG-Universum hätte es aber gar nicht unbedingt werden müssen, wie uns die Entwickler während der Präsentation auf Nachfrage hin bestätigen.Das Spiel selbst, in dem ihr wie es sich für ein DSA-Spiel frei euren Charakter erstellt, Rasse, Klasse und Hintergrundgeschichte festlegt, ist sowohl im Solomodus als auch online mit bis zu drei Mitspielern möglich -- ein lokaler Koop ist nicht vorgesehen, eine LAN-Option aber könnte eventuell noch für den PC-Exklusivtitel kommen. Denn größten Sinn und die stärkste taktische Tiefe dürften die Kämpfe aber wohl erst im Koopbetrieb entfalten. Wer solo spielt, kann zwar auch bis zu drei Söldner auf einmal anheuern. Die agieren jedoch beinahe komplett autonom und greifen automatisch in Kämpfe ein, während sie euch durch die jedes Mal neu generierten Levels folgen.Über eine Taverne, die quasi als Hub im Spiel dient, geht ihr beliebig eine der verfügbaren Storymissionen an. Details über die Story kenne ich nicht, wohl aber, dass sie überwiegend in Textform im Abenteuerbuch erzählt wird. In der Taverne selbst findet man wohl nur ab und ab mal richtige Gesprächspartner, ansonsten eher Händler, bei denen ihr neue Rüstungsteile, Waffen und Co. erwerbt. Crafting-Funktionen sind dabei nicht geplant, außer für Verbrauchsgüter wie etwa Heiltränke, also auch kein Sockeln von Waffen oder ähnliches.Den Charakter selbst verbessert ihr über Karten, die ihr in den Missionen erhaltet. Andere setzt ihr während der Rast ein, die beliebig oft möglich ist. Allerdings kann dabei auch mal dazu kommen, dass Gegner eure Rast unterbrechen. Ihr solltet also darauf achten, einen möglichst sicheren Ort zu wählen und bedenken, dass eventuell auch Gegner auf der Map während der Rast respawnen können.Klar setzt ihr im Kampf Nah- und Fernkampfwaffen ein genauso wie Magie, lasst Gegner implodieren oder brutzelt sie mit einer Flamme zum leblosen Medium-Rare-Steak. Da dem Spiel aktuell noch manche Effekte und Ähnliches fehlen, konnte ich davon aber nur ein paar sehen.Viele nette Features stecken aber jetzt bereits im Spiel. In einer der Missionen müssen wir einer Priester der Hesinde aus der Gefangenschaft einiger Orks befreien. Wir können die beiden auch direkt angreifen. Stattdessen jedoch packen wir uns ein großes Bierfass und platzieren es unweit der beiden Wachen. Und die machen es dann wie die Bayern auf dem Oktoberfest, schlagen das Ding gleich an und betrinken sich bis zur Bewusstlosigkeit. Lustig!Wie weit das Spiel bei solchen alternativen Lösungsoptionen geht? Keine Ahnung, die Ausbeute an AP-Punkten bei der Erfüllung des Hauptziels ist am Ende aber immer dieselbe. Wer die Levels intensiver erkundet kann sich jedoch Bonus-AP und weitere Belohnungen wie Waffen oder Tränke sichern. Freiheiten habt ihr, je nach Fähigkeiten auch bei der Wegfindung oder dem Öffnen von Türen. Vielleicht lauscht ihr zunächst mal, um zu hören, ob sich im Nebenraum Gegner befinden, anstatt sie einfach zu öffnen oder mit einer anderen Fähigkeit lautstark aufzubrechen. Vielleicht untersucht ihr eine Truhe erst mal, ob sie nicht mit einer Falle gesichert ist? Besser ist das! Ihr könnt das Auftreten und damit verknüpfte Anlocken der Gegner aber wahrscheinlich auch für euch nutzten und vorsorglich Fallen platzieren, in die Goblins, Skelettkrieger oder ähnlich dann hineinlaufen.Nach der letztlich 45-minütigen Präsentation nebst ausführlicher Nachfragen, bin ich noch nicht sichern, was ich von Das Schwarze Auge Book of Heroes halten soll. Über die Grafik will ich mich grob ein Dreivierteljahr vor dem geplanten Release gar nicht auslassen. Aber keine Cutscenes, kaum Dialoge, keinerlei Voiceover, das macht mich jetzt nicht gerade an. Ich bin allerdings auch kein DSA-Fan und vor allem auch kein großer DSA-Kenner. Soweit ich das beurteilen kann, hat das Spiel aber gerade in diesem Bereich durchaus etwas zu bieten. Gespannt bin ich, wie es sich mit dem Spielspaß im Solo- und Koop-Modus verhält. Ich fürchte, dass Solospieler weit weniger auf ihre Kosten kommen. Aber bis ich dazu was sagen kann, heißt es erst mal abwarten und dann schauen, was Entwickler Random Potion am Ende draus macht.Autor: Benjamin Braun