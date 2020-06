Das Schwarze Auge - Book of Heroes: Nach Technik-Problemen heute erschienen

PC

Update

Nach einer Verzögerung von rund eineinhalb Stunden ist Das Schwarze Auge - Book of Heroes nun zum Preis von 24,99 Euro auf Steam käuflich zu erwerben.

Ursprüngliche News

Rund zehn Monate nach der Ankündigung im Rahmen der Das-Schwarze-Auge-Hausmesse Ratcon ist heute der Release-Tag von Das Schwarze Auge - Book of Heroes (im Gamescom-Angespieltbericht), dem neuesten Computerspiele-Ableger des bekanntesten deutschen Pen-and-Paper-Rollenspiels. Der Titel des finnischen Entwicklers Random Potion und des deutschen Publishers Wild River Games sollte eigentlich seit 19 Uhr auf Valves Vertriebsplattform Steam zum Kauf bereitstehen. Wie die Entwickler im Forum zum Spiel mitteilen, gibt es jedoch technische Probleme, die von Steam zur Zeit überprüft werden. Zur Stunde ist sogar die komplette Store-Page von Book of Heroes verschwunden. Um den ungeduldigen Fans die Wartezeit zu verkürzen, spielt eine Programmiererin von Random Potion Book of Heroes gerade live bei Twitch.

Book of Heroes ist ein Action-Rollenspiel in Topdown-Perspektive, in dem ihr ausgehend von der Taverne Zum Schwarzen Keiler, die als zentraler Hub dient, Story-Missionen entweder alleine oder mit drei weiteren Mitspielern absolviert, in denen ihr Dungeons erkundet und euch in taktischen Echtzeitgefechten diverser Monster erwehrt. Eure Spielfigur erschafft ihr dabei aus zwölf DSA-typischen Klassen und vier Spezies. Producer des Spiels ist übrigens GamersGlobal-Kolumnist Michael Hengst (Hengst-Chroniken).

