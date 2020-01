DSA - Book of Heroes: Preview-Video bei Orkenspalter TV

PC

Das neue Action-RPG im Das-Schwarze-Auge-Universum heißt Das Schwarze Auge - Book of Heroes und wurde letztes Jahr auf der DSA-Hausmesse RatCon und kurz danach auch auf der Gamescom vorgestellt und soll im zweiten Quartal 2020 erscheinen.

Nun hatte die DSA-Fansite Orkenspalter die Gelegenheit, den aktuellen Entwicklungsbuild für rund zwei Stunden zu spielen. Das rund 21 Minuten lange Video haben wir unterhalb dieser News für euch eingebunden. Darin könnt ihr euch einen Eindruck der Dungeons, des UI sowie des Gameplays, das von der Perspektive und den pausierbaren Echtzeitkämpfen her an Baldur's Gate erinnert, verschaffen. Ihr spielt eine Vierer-Party, könnt allerdings nur einen Helden selbst aus vier Rassen und vier Klassen anhand eines Kartensystems erstellen und steuern. Die restlichen Recken werden von der KI geführt - zumindest im Solo-Modus, im Koop-Modus natürlich von menschlichen Mitstreitern. In Book of Heroes durchlebt ihr keine große Haupt-Story mit entsprechenden Quests, sondern stürzt euch in voneinander unabhängige Missionen, die ihr im Schwarzen Keiler, der Hub-Taverne des Spiels, annehmt.