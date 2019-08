Book of Heroes: Neues DSA-Spiel angekündigt

PC

Im Rahmen der Rollenspielmesse Ratcon des Ulisses-Verlags wurde heute nach längerer Zeit ein neues Computerspiel in der Welt des Schwarzen Auges angekündigt, wie die News-Seite zu "Das Schwarze Auge" Nandurion auf ihrem Twitterkanal von dort berichtet.

Nachdem es nach der Nordlandtrilogie aus den Neunziger Jahren und einer ganzen Reihe von Spielen im Gefolge von Drakensang wieder ruhig um Abenteuer aus Aventurien, der Spielwelt des deutschen Pendants zu Dungeons & Dragons, geworden war, kündigte nun der DSA-Verlag Ulisses auf seiner hauseigenen Convention in Limburg in einer "Mystery-Keynote" Book of Heroes von Wild River Games an. Wild River Games ist ein Label des Münchener Publishers EuroVideo.

Das Spiel soll ein Topdown-Echtzeit-Taktik-RPG werden, welches sowohl einen Einzelspieler-Modus als auch eine Koop-Funktion für bis zu vier Spieler bieten soll. Als Erscheinungstermin wird das 2. Quartal 2020 angegeben. Damit Book of Heroes ein möglichst nahe am DSA-Pen&Paper-Rollenspiel orientiertes Spielgefühl bietet, sind der DSA-Chefredakteur Niko Hoch und Nadine Schäkel (Art Direction) beratend eingebunden. Für den Soundtrack wurde die Komponistin Winifried Philips gewonnen, die schon für Assassin's Creed 3 und God of War tätig war. Mit der Ankündigung des Spiels wurde auch versprochen, dass es keine Mikrotransaktionen geben soll.

