Das Schwarze Auge - Book of Heroes: Neuer Trailer zum Action-RPG

Der Publisher Wild River Games hat in der letzten Woche zu seinem kommenden Action-RPG Das Schwarze Auge - Book of Heroes einen neuen, aber doch recht kurzen Trailer veröffentlicht. Dieser liefert euch einen weiteren optischen Vorgeschmack sowie aktuelle Gameplay-Eindrücke aus dem Rollenspiel-Titel, den ihr solo, aber auch gemeinsam mit bis zu drei weiteren Mitstreitern online erleben könnt und im dem hierzulande beliebten Das-Schwarze-Auge-Universum spielt. Das besagte Videomaterial findet ihr direkt unter diesen Newszeilen zum Abruf bereitgestellt.

Wenn ihr tiefgründigere Informationen zum Spiel sucht, solltet ihr einen Blick in die zwei, etwas älteren und mehrminütigen "Hinter-den-Kulissen-"Videos werfen, die ihr in den Quellen verlinkt findet und bei einem Besuch des finnischen Entwicklerstudios entstanden sind. Die Einleitung in den beiden Videos wird dabei von Branchen-Urgestein Michael Hengst, Producer bei Wild River Games (und freier Autor bei GG), vorgenommen, der selbst mit den Entwicklern von Random Potion vor Ort diverse Interviews geführt hat. So könnt ihr beispielsweise mehr über die spielerische Ausrichtung des Titels oder die Besonderheiten des enthaltenen Karten-Systems erfahren.

Erscheinen soll Das Schwarze Auge - Book of Heroes für PC auf Steam im 2. Quartal dieses Jahres.