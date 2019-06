Fallout 76: Pre-Beta zum Battle-Royale-Modus Nuclear Winter verlängert

PC XOne PS4

Im Zuge der E3 2019 hatte Bethesda in der vergangenen Woche einen Battle-Royale-Modus für Fallout 76 angekündigt und diesen gleich in einer Pre-Beta-Phase den Spielern zugänglich gemacht. Ursprünglich sollte es den ersten Ausblick auf Nuclear Winter nur bis zum heutigen 17. Juni geben. Doch wie der Hersteller vor wenigen Tagen bekanntgab, wird die Vorab-Phase nun bis auf Weiteres verlängert. Zudem wird es in dieser Zeit auch neue Updates geben. Wie lange Nuclear Winter weiterhin spielbar bleibt und ob die Beta-Phase womöglich sogar fließend in die finale Version übergeht, ist unklar.