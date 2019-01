Gears of War 4: Gratiswochenende für Goldmitglieder

PC XOne

Wie der Publisher Microsoft Game Studios über Xbox Wire bekannt gab, können die Xbox-Live-Goldmitglieder an diesem Wochenende den Third-Person-Shooter Gears of War 4 (Testnote: 9.0) vom Entwickler The Coalition kostenlos spielen. Der Download des Spiels ist allerdings mit 114,78 GB alles andere als klein. Ihr könnt das Spiel bis Montag, den 4. Februar 2019, um 8:59 Uhr (deutscher Zeit) uneingeschränkt ausprobieren. Seitens Microsoft heißt es dazu:

Ihr könnt den Beginn einer neuen Saga innerhalb eines der renommiertesten Spiele-Franchises der Geschichte erleben. Es ist der perfekte Zeitpunkt, um sich auf Kaits Reise zur Rettung des Überbleibsels der Menschheit in Gears 5 vorzubereiten.

Gleichzeitig wurde das Spiel im Xbox Game Store für die Dauer der Gratisaktion kräftig im Preis reduziert und kostet aktuell 9,99 statt 39,99 Euro - ein Rabatt von 75 Prozent. Wer Gefallen an dem Titel findet und die Vollversion erwirbt, kann seinen Fortschritt mit übernehmen.