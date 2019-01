Star Wars: Entwicklung des Open-World-Spiels offenbar eingestellt [Upd.]

PC XOne PS4

Update vom 17. Januar um 22 Uhr

Inzwischen hat sich Electronic Arts laut Gamespot mit einer Erklärung zur Einstellung des ehemaligen Visceral-Spiels zu Wort gemeldet. Darin wird der Abbruch der Entwicklung zwar nicht explizit bestätigt, jedoch würde ein Dementi zur Kotaku-Meldung deutlich anders klingen:

Es gab über Nacht Spekulationen über eines unserer Star-Wars-Projekte. Als natürlicher Bestandteil des kreativen Prozesses wird die großartige Arbeit unseres Teams in Vancouver fortgesetzt und wird sich zu zukünftigen Star-Wars-Inhalten und -Spielen entwickeln. [...] Wir sind fest entschlossen, weitere Star-Wars-Spiele zu entwickeln, und wir freuen uns sehr auf Star Wars Jedi - Fallen Order von Respawn. Wir werden mehr über unsere neuen Projekte berichten, wenn die Zeit reif ist.

Ursprüngliche Meldung

Die Gaming-Website Kotaku meldet unter Berufung auf Insiderquellen, dass Electronic Arts das ehemals bei Visceral Games entstandene und von EA Vancouver übernommene Open-World-Spiel im Star Wars-Universum eingestellt hat.

EA Vancouver (auch bekannt als EA Canada), das älteste und größte Studio des Publishers, arbeitete seit Oktober 2017 unter dem Codenamen Orca an dem Projekt. Zuvor war die Entwicklung bei dem mittlerweile von Electronic Arts geschlossenen Studio Visceral Games (Dead Space, Dante's Inferno) begonnen worden. Zu dieser Zeit handelte es sich noch um ein lineares Action-Adventure (Codename Ragtag) unter der Leitung der Uncharted-Designerin Amy Hennig, wobei EA Vancouver bei der Entwicklung bereits unterstützend zur Seite stand. Bei der Übernahme durch das kanadische Studio wurde das Projekt dann jedoch neu gestartet. Unter Beibehaltung einiger Assets sollte nun kein lineares, sondern ein Open-World-Erlebnis entstehen, in dem man als Schurke oder Kopfgeldjäger verschiedene offene Planeten erkunden und mit unterschiedlichen Star-Wars-Fraktionen interagieren sollte. Die Entwicklung des Spiels soll sich zum Zeitpunkt des Abbruchs noch in einer sehr frühen Phase befunden haben.

Laut Kotakus Quellen möchten die Entscheidungsträger bei Electronic Arts ein Star-Wars-Spiel zum geschätzten Releasezeitpunkt der nächsten Konsolengeneration auf den Markt bringen. Die Entscheidung gegen das umfangreiche und aufwändige Orca fiel also offensichtlich zugunsten eines kleineren Projekts, das nun vermutlich bis Ende 2020 fertiggestellt werden soll. Nähere Informationen zu diesem Spiel gibt es bislang nicht. Mitarbeiter-Entlassungen sollen mit den geänderten Unternehmensplänen nicht einher gehen. Eine offizielle Stellungnahme von Electronic Arts zu Orca gibt es bislang nicht.

Ende des Jahres 2019 soll mit Star Wars Jedi - Fallen Order, das auf der E3 2018 offiziell angekündigt wurde, ein weiteres Spiel mit Star-Wars-Setting erscheinen. Hierbei handelt es sich um ein Action-Adventure von Respawn Entertainment, dem Studio hinter den Titanfall-Spielen. Neuigkeiten hierzu gibt es nach wie vor nicht.