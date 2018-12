The Walking Dead - The Final Season: PC-Version künftig exklusiv im Epic Games Store

PC Switch XOne PS4 iOS Android

Die nach der Schließung von Telltale Games bei Skybound in Entwicklung befindliche finale Staffel des Story-Adventures The Walking Dead wird in der PC-Fassung künftig exklusiv nur noch im frisch gestarteten Epic Games Store erhältlich sein. Lediglich Käufer, die sich bis zum 20.12.2018 auf anderen Plattformen die finale Staffel oder die letzten beiden noch ausstehenden Folgen vorbestellt haben, werden diese dort auch erhalten. Für alle anderen bleibt keine Alternative als der Store von Epic Games.

Diese vertragliche Zusammenarbeit gaben Skybound und Epic Games gestern in einer gemeinsamen Presseerklärung bekannt. Ausgenommen von der Exklusivklausel bleiben allerdings die Versionen für Playstation 4, Xbox One und Switch, für diese Konsolen steht der Titel auch weiterhin auf allen bekannten Plattformen zur Verfügung. Am 15. Januar kommenden Jahres wird die dritte Episode von The Walking Dead - Final Season mit dem Namen Broken Toys erscheinen.