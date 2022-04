The Walking Dead: Dokumentation zum 10-jährigen Jubiläum

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 PSVita iOS MacOS

Vor zehn Jahren eroberte das Franchise The Walking Dead auch die Spielebranche und wir durften mit Episode 1 des damaligen Telltale-Abenteuers die Protagonisten Clementine und Lee ins Herz schließen. Es war auch der Anfang für Clementines eigene Reise in der Zombie-Apokalypse über insgesamt vier Staffeln. Zum Jubiläum des Starts der ersten Staffel veröffentlichte Skybound Games eine Dokumentation in der ein Blick zurück in die Entwicklung mit Prototypmaterial geworfen wird.

In dem unten eingebetteten Video kommen unter anderem der Erfinder des Franchises Robert Kirkman sowie Sean Vanaman, Jake Rodkin und Dennis Lenart vom Entwicklerteam als auch die Sprecher Dave Fennoy (Lee) und Melissa Hutchison (Clementine) zu Wort, die etwas über ihre Arbeit an der Produktion des Spieles erzählen.