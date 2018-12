The Walking Dead - The Final Season: Episode 3 erscheint im Januar

PC Switch XOne PS4 iOS Android

Im Rahmen des Kinda Funny Showcase, einem Sonderformat eines US-amerikanischen Video-Podcasts für Spiele, wurde, neben den Release-Daten einiger weiterer Indie-Spiele, das Datum für die Veröffentlichung der dritten Episode der Adventure-Serie The Walking Dead - The Final Season bekanntgegeben. Die Folge mit dem Titel "Broken Toys" soll am 15. Januar 2019 für PC, Playstation 4, Switch und Xbox One erscheinen.

Die Fertigstellung der letzten Staffel des Episoden-Adventures war nach der Veröffentlichung der zweiten Folge durch die Schließung des ursprünglichen Entwicklers Telltale Games gefährdet, bis Skybound Games ankündigte, die Fertigstellung zu übernehmen. Den Trailer, den Skybound Games zu The Walking Dead - The Final Season: Broken Toys veröffentlicht hat, haben wir euch gleich am Ende dieser Zeilen eingebunden.