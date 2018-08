GC 2018: Overkill’s The Walking Dead angespielt, unter Zombies begraben

PC XOne PS4

Halb Payday, halb Left 4 Dead – fertig ist die Kurzbeschreibung von Overkill’s The Walking Dead. Okay, dieser Vergleich ist einfach, schließlich stammt das Spiel von den Machern des Bankräuber-Koop-Shooters und spielt im beliebten Walking Dead-Universum. Nach meinem Anspieltermin auf der Gamescom 2018 kann ich nun aber auch aus eigener Erfahrung sagen, dass euch genau diese Mischung erwartet.

Bevor wir im Viererteam allerdings selbst Hand an die Äxte, Armbrüste, Schrotflinten und Co. anlegen durften, erklärten uns die Entwickler noch, wie wichtig ihnen die Nähe zur Vorlage ist. So stammen die vier spielbaren Charaktere zwar weder aus den Comics noch der Serie. Sie kamen aber so gut an, dass sie mittlerweile in die offizielle Lore aufgenommen wurden.

Das wird Fans freuen, doch viel wichtiger ist doch, wie sich Overkill’s The Walking Dead überhaupt spielt: Der Vergleich mit Left 4 Dead ist hauptsächlich aufgrund der Zombie-Thematik angebracht. Allerdings spielt sich der Valve-Shooter um einiges flotter und fühlt sich mehr nach Arcade an. Die Grundregeln ähneln sich natürlich. In der Nähe von Walkern solltet ihr auf Pistolen und andere laute Schusswaffen verzichten, sonst lockt ihr nur noch mehr von ihnen an. Das führt letztlich dazu, dass wir uns so lange wie möglich mit Nahkampfwaffen durchgeschlagen haben.

Unser Ziel ist das Lager einer verfeindeten Fraktion, der wir ein Radio stibitzen wollen. Wie riskant die Mission ist, erfahren wir schnell. Als wir an einem Tor nicht weiterkommen, ist die Lösung eigentlich schnell gefunden: Vier Benzinkanister müssen gefunden werden, damit ein Gabelstapler das Tor anheben kann. Allerdings machen wir bei der Suche auch die Untoten auf uns aufmerksam, die gleich einen unserer Mitstreiter unter sich begraben. Jetzt haben wir genau eine Minute Zeit, ihn wiederzubeleben – ansonsten ist er für die Runde aus dem Spiel. Doch leichter gesagt als getan, müssen wir ihm erstmal des Berg hungriger Zombies entledigen, damit wir überhaupt an ihn herankommen.

Noch kritischer wird die Situation, als wir kurz darauf eine Wache der Feinde übersehen und diese aus sicherer Position einen Schuss auf uns abfeuert – was für eine weitere Zombiewelle sorgt. Trotzdem schaffen wir es letztlich in das Lager. Dort wuselt es zu unserer Überraschung aber ebenfalls vor Zombies, neben den menschlichen Feinden natürlich! Schließlich müssen wir uns der Übermacht der Walker geschlagen – oder vielmehr unter ihnen begraben – geben.

Overkill’s The Walking Dead erscheint im Dezember dieses Jahres für den PC, die Konsolenversionen folgen im nächsten Jahr. Optisch macht der Koop-Shooter für bis zu vier Spieler eine gute Figur, aktuell gibt es jedoch noch zahlreiche Bugs. In unserer Mission wurde beispielsweise ein Trigger nicht richtig ausgelöst – hier half nur ein Cheat per Entwicklerkonsole weiter. Außerdem erleiden die Walker und menschlichen Feinde des Öfteren keinen Schaden, obwohl sie eindeutig getroffen wurden. Diese Problemchen sollten sich in den nächsten Monaten aber noch in den Griff kriegen lassen. Darüber hinaus versprechen die Entwickler bereits jetzt, dass sie auf jegliche Form von Mikrotransaktionen verzichten werden.