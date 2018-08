GC 2018: Remnant - From the Ashes – Erster Gameplay-Trailer zum Survival-Shooter

PC XOne PS4

Vor etwas mehr als einem Monat wurde Remnant - From the Ashes angekündigt, der entsprechende Trailer zeigte nur sehr kurze Gameplay-Momente. Im Rahmen der gamescom wurde nun ein neues Video veröffentlicht, das zwar abermals nur knapp über eine Minute lang ist, jedoch diesmal vollständig aus Spielszenen besteht. Auf diese Weise erhaltet ihr erste Eindrücke von den Kämpfen, den Widersachern mit ihren unterschiedlichen Eigenschaften oder auch den Schauplätzen.

Im kommenden Third-Person-Actiontitel werdet ihr mittels Portal „fantastische, alternative Welten“ betreten, in denen ihr nicht nur Ressourcen für den Wiederaufbau der eigenen, zerstörten Welt sucht, sondern auch auf „unzählige Monster“ trefft, von „riesigen Ungeheuern bis zu unzähligen Horden kleiner, tödlicher Schreckgestalten“. Jede Welt soll dynamisch erstellt, über jeweils eigene „einzigartige“ Kreaturen verfügen sowie euch Herausforderungen bieten, die von der Umgebung abhängen.

Gespielt werden kann Remnant - From the Ashes im Team mit bis zu drei Spielern. Wie üblich in diesem Genre stehen euch für euren Charakter verschiedene Protagonisten mit jeweils unterschiedlichen Fähigkeiten zur Verfügung.

Entwickelt wird der Titel für Windows, PlayStation 4 und Xbox One. Als Zeitraum der Veröffentlichung wird vom Entwickler Gunfire Games und dem Publisher Perfect World Entertainment derzeit nur „2019“ angegeben.