Remnant - From the Ashes: Ist ein Nachfolger bereits in Arbeit?

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Der Third-Person-Action-Titel Remnant - From The Ashes (zum User-Artikel) aus dem Jahr 2019 bekommt möglicherweise bald einen Nachfolger. Zumindest möchte ein User auf Reddit in Erfahrung gebracht haben, dass der Entwickler Gunfire Games in den USA am 1. September die Marken "Remnant 2" und "Remnant - From The Ashes 2" registriert hat. Ob der Screenshot, den er als Beweis anführt, echt ist, können wir allerdings nicht bestätigen. Und selbst wenn, muss das nicht bedeuten, dass tatsächlich ein zweiter Teil in Planung ist.

In Remnant - From The Ashes kämpft ihr euch im Optimalfall mit zwei Mitspielern im Koop-Modus durch die postapokalyptische Erde und andere Welten, besiegt kleine und große Monster, verbessert eure Waffen und Ausrüstung und steigert eure Eigenschaftswerte, die euch bei den Kämpfen helfen.

Zusätzlich zum Hauptspiel sind auch zwei DLCs erschienen, die zum einen die Kampagne erweitern, aber auch neue Spielmodi einführen. Im letzten Jahr wurde die Next-Gen-Fassung veröffentlicht, zu der ihr euch unter dieser News noch einmal den damaligen Trailer anschauen könnt.