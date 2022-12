Remnant 2: Neue postapokalyptische Survival-Abenteuer im Dreier-Koop

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Eine weitere Neuigkeit, die die Veranstaltung The Game Awards 2022 mit sich brachte, ist die offizielle Ankündigung von Remnant 2. Damit hat sich der Leak, von dem wir euch im September berichteten, bestätigt. Genau wie beim Vorgänger Remnant - From The Ashes (zum User-Artikel) aus dem Jahr 2019 dürft ihr euch wieder mit bis zu zwei weiteren Koop-Mitspielern in die Action stürzen. Einen ersten Vorgeschmack bietet der Trailer unterhalb dieser News.

In dieser direkten Fortsetzung liegt es wieder an euch, "die Tiefen des Unbekannten zu erkunden und Böses daran zu hindern, die Realität zu zerstören" sowie "das Aussterben der Menschheit hinauszuzögern". Dazu bedient ihr euch an einer großen Auswahl an Nah- und Fernkampfwaffen, mit denen ihr euch euren Gegnern inklusive den groß angelegten Bosskämpfen entgegenstellt.

Eure Reise führt euch dabei durch seltsame neue Welten, die euch ständig neue tödliche Fabelwesen entgegenschleudern. Innerhalb dieser Welten werden die Dungeons und die weiteren Gebiete wie auch schon im Vorgänger dynamisch generiert. Da ihr somit in einem Durchgang nie alle möglichen Geschichten erleben könnt, ergibt sich daraus auch eine gewisse Wiederspielbarkeit. Gunfire Games preisen darüberhinaus ihr erweitertes Archetypensystem an, das euch "einzigartige passive Boni und atemberaubende Kräfte" bieten soll. Während des Spiels könnt ihr mehrere dieser Archetypen freigeschalten, aufleveln und euren Spielstil damit variieren.

Remnant 2 soll 2023 für PC, Playstation 5 und Xbox Series X erscheinen. Ihr könnt es bereits jetzt bei Steam und Epic Games sowie im Playstation- und Xbox-Store auf eure Wunschliste setzen.