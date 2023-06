PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Rahmen des gestrigen Summer Game Fest-Livestreams haben Publisher Gearbox und Gunfire Games (Remnant - From the Ashes, Chronos, Darksiders 3) einen neuen actiongeladenen Trailer zu Remnant 2 gezeigt. Darin seht ihr so einige neue Areale, zahlreiche Gegner und spektakuläre Bosse. Ein Releasedatum wurde nun auch genannt. Der Soulslike-Koop-Shooter wird bereits am 25. Juli 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen. Den Trailer könnt ihr hier gleich im Anschluss anschauen.