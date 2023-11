Remnant 2: Soulslike erhält ersten DLC The Awakened King

PC Xbox X PS5

Für das Soulslike Remnant 2 (im Kurztest) wurde am 14. November der erste DLC The Awakened King für PC, Playstation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht. Preislich schlägt der neue Inhalt mit 9,99 Euro zu Buche. Wie der Titel bereits vermuten lässt, erwartet euch eine neue Quest-Reihe um einen aus seinem Schlaf erweckten König. Während seiner Ruhezeit wurde er von der Saat korrumpiert und dem Wahnsinn anheimgefallen sinnt er nun auf Rache.

In The Awakened King erkundet ihr ein neues Gebiet in der Spielwelt Losomn mit neuen Quests, Bossen, Waffen und Gegenständen. Außerdem fügt The Awakened King mit dem Archetypen Ritualist eine weitere spielbare Klasse hinzu. Der Ritualist setzt dabei vornehmlich auf Statusschaden und die Verbreitung ebenjenes an weitere Gegner. Eine Vorstellung der Fähigkeiten der neuen Klasse findet ihr in einem Beitrag auf der offiziellen Homepage oder als Video bei YouTube.