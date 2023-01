Sven Gellersen: Horizon - Forbidden West

Wie auch schon im letzten Jahr ist für mich ein Spiel eine Enttäuschung, welches überwiegend positiv aufgenommen wurde. Und ehrlich gesagt, mich stören etliche Dinge an Horizon - Forbidden West so massiv, dass die 1.800 Zeichen nicht ausreichen werden, um die Punkte angemessen zu beleuchten.



Fangen wir mal mit Aloy an. Mein Alter Ego fand ich in Zero Dawn echt sympathisch, in Forbidden West wirkt Aloy hingegen ausgesprochen arrogant und respektlos auf mich. All die Begleiter, die sie im Laufe der Story aufsammelt, haben die meiste Zeit kaum Besseres zu tun, als untätig in der Basis herumzulungern. Alles muss Aloy alleine erledigen und zwar, weil SIE es so beschließt. Erst zum Ende kommen ein paar Alibi-Missionen, damit Erend und Co. doch noch was machen dürfen und ja, zwischendurch erledigen die Mitstreiter andere Aufgaben - aber praktisch nie mit Aloy zusammen, weswegen mir sämtliche Charaktere vollkommen egal geblieben sind. Daran haben die unzähligen und belanglosen Dialoge in der Basis auch nichts ändern können. Und wenn irgendjemand Aloy um einen Gefallen bittet, hat sie nicht selten einen skeptischen Blick mit einem verkniffenen Lächeln im Gesicht drauf, frei nach dem Motto: "Also ich hab echt was Besseres zu tun, aber WENN ES DENN SEIN MUSS, ERLEDIGE ICH AUCH NOCH DEINEN SCH***!"



So! Dazu kommt dann noch ein völlig überfrachtetes und schlecht austariertes Kampf- und Gadget-System. In praktisch jedem Kampf war ich vor allem damit beschäftigt, wie irre auszuweichen und Distanz aufzubauen, weil selbst die simpelsten Gegner Angriffsradien jenseits von Gut und Böse besitzen.



On top kommt dann noch die ungefähr schlechteste Synchro, die ich seit Langem ertragen musste und damit meine ich nicht zwingend die Sprecher.



Sorry, keine Zeilen mehr übrig...