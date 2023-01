Community-Projekt, Teil 1/4: User-Überraschungen des Spielejahres 2022

Restrictor81: Return to Monkey Island

Meiner Meinung nach passt kein anderer Titel besser in die Kategorie „Überraschung des Jahres“ als Return to Monkey Island. Und das in mehrfacher Hinsicht: Die Ankündigung des Spiels erfolgte praktisch aus dem Nichts und passenderweise zu einem Zeitpunkt, so dass jeder an einen Aprilscherz geglaubt hat. Um ehrlich zu sein: Ich habe nicht mehr damit gerechnet, nochmal ein neues Monkey Island zu spielen, an dem Ron Gilbert beteiligt ist (Tales of Monkey Island zähle ich da nicht zu!). Umso mehr habe ich mich gefreut, dass das Spiel doch tatsächlich real ist.



Ein weiterer Überraschungseffekt war für mich, dass der - ich nenne es mal gewöhnungsbedürftige - Grafikstil dann doch so gut funktioniert hat. Auch ich habe hier zunächst ordentlich gelästert und muss an dieser Stelle nochmal Abbitte dafür leisten. Dennoch war mir immer klar: Ein neues Ron Gilbert-Monkey Island ist für mich ein Day One-Kauf, selbst wenn es auf CGA-Grafik basieren würde.



Spieltechnisch wurden die allgemeinen Erwartungen erfüllt. Sowohl die Humor-, Story- und Rätselelemente sind serientypisch stimmig. Dies ist aber nicht immer zwingend vorteilhaft. Wer schon bei den Vorgängern seine Probleme mit der Rätselsystematik oder der Story hatte, wird dies mutmaßlich auch bei diesem Teil so empfinden.