Community-Projekt, Teil 3/4: User-Highlights des Spielejahres 2022

advfreak: Return to Monkey Island

Das Highlight in diesem Jahr war für mich das plötzlich aus dem Nichts auftauchende Return to Monkey Island. Ich muss zugeben, dass ich außer dem großartigen ersten Teil die Reihe nie sonderlich mochte. Das lag auch nicht ausschließlich daran, dass mir das Diskettenwechseln der 11 Floppy-Disks des zweiten Teiles auf dem Amiga gehörig auf die Nerven ging, auch die vertrackten schwierigen Rätselketten sowie die weitläufige Umgebung waren für mich rückwirkend der pure Stress. Von daher war ich sehr skeptisch, ob mich dieses Franchise nochmal begeistern kann - an der ausgefallenen Optik hatte ich erstmal nichts auszusetzen und fand den Shitstorm einfach übertrieben.



Für die Indie-Produktion mit großen Namen erschien mir die Switch als Plattform am besten geeignet, auf der Couch liegend ein paar Minuten Spaß werde ich damit sicher haben - war mein erster Gedanke. Ach, wie habe ich diesem grandiosem Meisterwerk Unrecht getan, denn als ich nach dem kurzen, launigen Tutorial - das an das Ende des zweiten MI-Teils nahtlos anschließt - wieder auf Melee Island angekommen bin, war mein Adventure-Herz sofort voller Freude. Es war ein Gefühl, wie wenn man nach vielen Jahren wieder an einen Ort zurück kommt, an dem man als Kind schon so viele schöne Tage verbracht hat. Das Entdecken und Erkunden, was sich in der Zwischenzeit alles so getan hat, macht so viel Spaß, die Dialoge sind toll geschrieben und haben genau die richtige Länge, die Sounduntermalung schmiegt sich auch subtil in den Gehörgang hinein.



Ich habe mich 4 Tage lang jeden Abend per Dock auf dem großen Fernseher durch das (letzte?) Monkey Island Abenteuer durchgepuzzelt, ohne dass ich einmal in die Lösung schauen musste. Am Ende wurde dann auch das Geheimnis um Monkey Island gelüftet und lies mich glücklich zurück.