Community-Projekt Teil 4/4: User-Ausblick auf das Spielejahr 2023

advfreak: Playstation VR2

Als zu Weihnachten 2016 die PSVR unter dem Christbaum lag, da wusste ich noch nicht was mich erwarten würde. Ich hatte so eine Art Vorstellung wie vor einer großen Kinoleinwand, eher so wie wenn man das Bild einfach an die Wohnzimmerwand projiziert. Schon beim Intro der beigelegten Playstation VR Worlds ist mir fast die Kinnlade heruntergefallen und es übertraf all meine Erwartungen. Das Mittendrin sein, in alle Richtungen schauen zu können und der 3D-Effekt waren so atemberaubend, es war ein ganz großartiger Moment in meinem Leben. Von da an standen wochenlang nur mehr PSVR-Abende am Programm und auch der Familie und Freunden musste diese neue Technik ausgiebig vorgeführt werden.



Waren es anfangs eher spielbare Tech-Demos a la Batman oder selbstablaufende Achterbahnen wie Rush of Blood, so wurden die Games im Laufe immer besser, die nächste Steigerung war dann der Gruselschocker Resident Evil 7, der einem wirklich das Blut in den Adern gefrieren ließ. Aber auch der gemeinsame Kampf mit Dart Vader in Vader Immortal sowie selbst als Spielfigur in Doom 3 durch die Gänge zu schleichen war einfach ein Spielgefühl, das ohne VR niemals so echt herüberkommen würde – einfach dieses Mittendrin und nicht bloß davor zu sein. Der gelungene Ziel-Controller hat natürlich auch dazu beigetragen.



Ich kann es schon gar nicht mehr erwarten und hoffe Ende Februar dann die PSVR 2 zum UVP zu ergattern. Ich erwarte mir davon ein gestochen scharfes Bild, hinauszusehen ohne die Hardware abzunehmen zu müssen und Controller, die mich richtig greifen lassen können. Aber am meisten bin ich gespannt, ob mich die neue PSVR wieder so begeistern kann wie damals oder ob es nur ein Upgrade wird ohne besondere neue Ideen. Danke an Sony, dass die Technologie nicht fallen gelassen wurde.