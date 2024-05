Strategic Command WW2 - War in the Pacific: Beta-Feedback veröffentlicht

PC

Publisher Slitherine bietet euch regelmäßig die Möglichkeit, in geschlossenen Betas an der Spieleentwicklung teilzunehmen. Aktuell könnt ihr euch für eine Teilnahme an Field of Glory - Kingdoms, ICMB - Escalation, Scramble - Battle of Britain, Starship Troopers: Terran Command - Urban Onslaught und Strategic Command WW2 - War in the Pacific bewerben.

Zu letzterem Titel hat Slitherine jetzt auf Steam eine Zusammenfassung des Standes der Beta-Phase veröffentlicht. Insgesamt sei das Feedback sehr positiv und habe die Erwartungen übertroffen, auch wenn natürlich noch an vielen Stellen geschraubt werden muss. Die Diskussion drehte sich aber schon recht schnell fast nur noch ums Balancing und kleine Details.

Die Qualität des Feedbacks sei hervorragend und es gibt sogar umfassende AAR. Viele kleine Fehler, etwa unpassend abgespielte Musikstücke oder falsche Icons, konnten dank der Betatester behoben werden. Die Beta-Tester helfen aber nicht nur beim Spiel selbst, sondern auch der Überarbeitung der Guides. Der bereits jetzt vielfach geäußerte Wunsch nach weiteren Kampagnen in Form von DLC führte zumindest schonmal dazu, dass sich viele Ideen notiert wurden. Weitere Details zu künftigen Inhalten gibt es jedoch noch nicht.